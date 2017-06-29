Украина заплатит штраф за отказ пустить Самойлову на Евровидение
Фото: официальный сайт Евровидения-2017
Европейский вещательный союз оштрафовал Национальную телерадиокомпанию Украины за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в Евровидении-2017. Об этом сообщает "РИА Новости
" со ссылкой на France-Presse.
EBU наложил "крупный штраф". Конкретная сумма не называется. Ранее глава телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тыс. евро, но Украина будет его оспаривать. На апелляцию у Киева есть 20 суток.
Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну
из-за её выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта.
Глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг сообщал ранее, что Украина не выполнила своих обязательств
по обеспечению выступления всех участников, отказав во въезде Юлии Самойловой. Россия нарушила правила, поскольку представители страны не принимали участия в заседаниях, посвящённых Евровидению, которые проходили в начале года в Киеве.
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