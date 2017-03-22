Украина запретила Самойловой въезд для участия в "Евровидении-2017"
Юлия Самойлова
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Представитель СБУ Елена Гитлянская рассказала, что россиянка, выбранная для участия в конкурсе "Евровидение", посещала Крым, чем нарушила законодательство Украины.
Исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд сообщил, что в вопросе участия российской певицы решение должны принимать власти Украины.
Ранее заявлялось о планах запретить певице въезд на Украину
. Юлия Самойлова инвалид-колясочник и с детства мечтала выступить на популярном европейском конкурсе. Для её выступления написана песня "Flame is Burning".
Россия единственный раз становилась победительницей конкурса Евровидение. В 2008 году певец Дима Билан одержал победу, а в прошлом году наша страна заняла третье место.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1000
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.