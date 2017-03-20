СБУ подготовила запрет на въезд Самойловой для участия в Евровидении-2017
Фото: Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС
Заявление об этом сделал глава СБУ Василий Грицак. Он объяснил это тем, что Самойлова незаконно посещала Крым, а также комментировала действия властей Украины и по его мнению её нельзя пускать на Евровидение-2017.
Юлия Самойлова инвалид-колясочник и с детства мечтала выступить на популярном европейском конкурсе. Для её выступления написана песня "Flame is Burning".
Россия единственный раз становилась победительницей конкурса Евровидение. В 2008 году певец Дима Билан одержал победу, а в прошлом году наша страна заняла третье место.
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