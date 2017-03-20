СБУ подготовила запрет на въезд Самойловой для участия в Евровидении-2017

Служба безопасности Украины подготовила проект документа, который запрещает российской певице Юлии Самойловой принять участие в Евровидении-2017. Окончательное решение пока не принято, сообщает ИнтерФакс.

Заявление об этом сделал глава СБУ Василий Грицак. Он объяснил это тем, что Самойлова незаконно посещала Крым, а также комментировала действия властей Украины и по его мнению её нельзя пускать на Евровидение-2017.

Юлия Самойлова инвалид-колясочник и с детства мечтала выступить на популярном европейском конкурсе. Для её выступления написана песня "Flame is Burning".

Россия единственный раз становилась победительницей конкурса Евровидение. В 2008 году певец Дима Билан одержал победу, а в прошлом году наша страна заняла третье место.