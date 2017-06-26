На ул. Дзержинского Chevrolet сбил велосипедиста
В субботу, 24 июня, на ул. Дзержинского Chevrolet сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 15:00. Водитель иномарки при повороте налево не пропустил велосипедиста, который ехал по встречной полосе. В результате столкновения 30-летний владелец двухколёсного транспорта получил травмы.
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