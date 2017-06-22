В Калининградской области Mercedes сбил 14-летнего велосипедиста
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В среду, 21 июня, на автодороге Калининград — Талпаки — р. Неман Mercedes сбил 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось около 21:20 на прямом участке дороги. В результате аварии подростка с травмами доставили в больницу.
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