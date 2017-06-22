112: в пос. Большаково внедорожник сбил на "зебре" велосипедиста и скрылся
В четверг, 22 июня, в пос. Большаково внедорожник сбил велосипедиста и скрылся. Об этом говорится в сообществе "112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
ДТП случилось на ул. Тельмана возле АЗС "Сургутнефтегаз". Велосипедист попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. У пострадавшего диагностировали травму головы. Информацию об аварии передали сотрудникам полиции.
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