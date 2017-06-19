Полиция возбудила дело после смертельного ДТП со скорой у гостиницы "Калининград"
В понедельник, 19 июня, следователи полиции возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погиб 30-летний пешеход. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Назначена криминалистическая экспертиза изъятых с места происшествия видеоматериалов", — пояснила Поставничая.
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