Очевидцы: возле гостиницы "Калининград" машина скорой помощи сбила пешехода

В воскресенье, 18 июня, на Ленинском проспекте возле гостиницы "Калининград" машина скорой помощи сбила пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Информацию о ДТП на данном участке дороги подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области. Инцидент произошёл около 11:15.

"По предварительным данным автомобиль скорой медицинской помощи ехал со стороны улицы Пролетарская на улицу Шевченко. На пешеходном переходе возле "Тётки Фишер" водитель допустил наезд на мужчину 1987 года рождения", — сообщили в ГИБДД.

Пешехода с травмами доставили в больницу. По словам свидетеля ДТП, чтобы помочь мужчине, людям пришлось приподнимать машину, так как пострадавший был под колёсами.