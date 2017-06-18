Очевидцы: возле гостиницы "Калининград" машина скорой помощи сбила пешехода
В воскресенье, 18 июня, на Ленинском проспекте возле гостиницы "Калининград" машина скорой помощи сбила пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Информацию о ДТП на данном участке дороги подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области. Инцидент произошёл около 11:15.
"По предварительным данным автомобиль скорой медицинской помощи ехал со стороны улицы Пролетарская на улицу Шевченко. На пешеходном переходе возле "Тётки Фишер" водитель допустил наезд на мужчину 1987 года рождения", — сообщили в ГИБДД.
Пешехода с травмами доставили в больницу. По словам свидетеля ДТП, чтобы помочь мужчине, людям пришлось приподнимать машину, так как пострадавший был под колёсами.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.