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СК завершил расследование в отношении организатора "групп смерти" Филиппа Будейкина

18:13
  1099 0
Архив Клопс.Ru
В ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении организатора "групп смерти" Филиппа Будейкина. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
По данным СК, Будейкин был зарегистрирован в социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом Филипп Лис. В апреле — мае 2016 года в Москве и Московской области он осуществлял постоянную деятельность, "направленную на распространение среди несовершеннолетних пользователей пропаганды суицида и склонение их к его совершению", говорится в сообщении.
 
Следователи установили, что молодой человек довёл до самоубийства школьницу из Тюменской области. Девочку 2000 года рождения удалось спасти медикам. Злоумышленник также склонял к суициду 15-летнюю жительницу Астрахани. Сообщается, что правоохранителям удалось убедить школьницу отказаться от опасных действий.
 
Отмечается, что СК собрал достаточно доказательств. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, передаёт СМИ. Работа по установлению других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийства, продолжается в рамках расследования.
 
Филиппа Будейкина задержали 16 ноября 2016 года в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело. Молодого человека обвиняют в подстрекательстве к доведению до самоубийства. В десяти регионах России провели обыски у администраторов и участников "групп смерти", которые общались с пользователями под псевдонимами Филипп Море, Мирон Сетх, Хранитель Истины и другими. С декабря 2013 года по май 2016 года злоумышленники создали восемь групп, где открыто пропагандировали суициды. По данным следователей, из-за этого покончили с собой 15 детей. Злоумышленник признал вину в создании "групп смерти".

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