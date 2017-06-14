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В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку

11:34
  1023 0
  • фото: читатель Клопс.Ru
фото: читатель Клопс.Ru
В Калининграде против водителя мусоровоза, задавившего на Каштановой аллее 81-летнюю пенсионерку, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Как пояснили в ведомстве, водитель мусоровоза нарушил ПДД, согласно которому движение задним ходом разрешается при условии, что манёвр будет безопасен. Следователи возбудили против 37-летнего мужчины уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). 
 
9 июня около 13:40 на Каштановой аллее водитель мусоровоза, двигавшегося задним ходом, не заметил женщину, которая шла по автостоянке у магазина. Грузовик сбил пенсионерку, от полученных травм она умерла по дороге в больницу.
 

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