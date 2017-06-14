В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионерку

В Калининграде против водителя мусоровоза, задавившего на Каштановой аллее 81-летнюю пенсионерку, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, водитель мусоровоза нарушил ПДД, согласно которому движение задним ходом разрешается при условии, что манёвр будет безопасен. Следователи возбудили против 37-летнего мужчины уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека").