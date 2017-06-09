На Каштановой аллее мусоровоз сбил пожилую женщину
Сегодня, 9 июня, на Каштановой аллее мусоровоз сбил пожилую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец ДТП.
По словам свидетеля, авария произошла около 13:30 на парковке у магазина "Семья". Пенсионерку достали из-под грузовика и вызвали скорую помощь.
"Самого момента наезда я не видел. Подбежал на крики. Она лежала под машиной, оттуда доставали её очевидцы. Женщина кричала", — рассказал очевидец.
Информацию о ДТП подтвердил источник Клопс.Ru в экстренных службах. По данным свидетелей, пенсионерке около 60 лет. Женщину доставили в больницу. Она повредила руку. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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