Пенсионерка, попавшая под колёса мусоровоза, умерла по дороге в больницу
Пенсионерка, попавшая под колёса мусоровоза на Каштановой аллее, умерла в карете скорой по дороге в больницу. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах.
Водитель грузовика не заметил 79-летнюю калининградку, когда двигался задним ходом. Такова официальная информация отдела пропаганды областного ГИБДД.
Авария произошла 9 июня 2017 года
в 13:30 на парковке у магазина "Семья". Мусоровоз сбил пенсионерку. Женщину достали из-под грузовика и вызвали скорую помощь. Ранее свидетели сообщали, что пострадавшей около 60 лет.
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