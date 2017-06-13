В Калининграде сильный ветер повалил шесть деревьев (фото)

Сильный ветер, пришедший в Калининград во вторник, 13 июня, за сутки повалил шесть деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В первой половине дня одно дерево упало на проезжую часть на улице Гражданская, 24. Ещё два — на пересечении ул. Киевская и ул. Суворова, на ул. Железнодорожная, 70. Деревья были вывезены силами МКУ "Калининградская служба заказчика".
На ул. Полецкого, 51 дерево упало на провода уличного освещения. Сообщается, что на данный момент на месте работает аварийная бригада предприятия Горсвет. Ещё одно дерево сегодня рухнуло на ул. Тельмана, 41а.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Калининграда, в 17:20 поступила информация о падении дерева на тротуар по улице К. Маркса, 95. Сообщается, что в ближайшее время будут организованы работы по его вывозу.
В администрации напоминают горожанам — став свидетелем падения дерева, пожара, ДТП или другого происшествия, при котором требуется помощь спасателей, необходимо срочно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда. Телефон ЕДДС: 59-64-00, единый номер служб экстренного реагирования: 112.
Ранее очевидцы сообщали Клопс.Ru о падении клёна на улице К. Маркса, 95. Дерево корнями оторвало
у припаркованной машины боковое зеркало. До этого из-за ветра на ул. Камской дерево упало на дорогу
, на ул. Тельмана возле детсада надломилась ветка. Во вторник скорость ветра в Калининграде — около 12 м/с, порывы — до 17 м/с. Ветер продолжает усиливаться к вечеру.
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