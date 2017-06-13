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Из-за ветра на ул. Камской дерево упало на дорогу, на ул. Тельмана возле детсада надломилась ветка

14:53
  418 0
  • Упавшее дерево на ул. Камской
Упавшее дерево на ул. Камской
Фото: читатель Клопс.Ru
3 фото
В Калининграде 13 июня, во вторник, из-за сильного ветра дерево упало на дорогу на ул. Камской (в районе выезда на ул. Суворова). Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

В ЕДДС сообщили, что об инциденте знают, соответствующие службы оповещены. Судя по данным "Яндекс.Пробок", особых проблем с проездом на улице не наблюдается. По словам очевидцев, автомобилисты объезжают упавший ствол. Работы по распилу дерева уже ведутся. 

Кроме того, в 12:12 поступил вызов в спасательную службу, что над площадкой детского сада на ул. Тельмана надломилась ветка. Через 15 минут спасатели прибыли, они вызвали машину с коленчатым подъёмником. Ветку убрали.
 
 
Опасная ветка на ул. Тельмана. Фото: читатель Клопс.Ru

Напомним, во вторник скорость ветра в Калининграде — около 12 м/с, порывы — до 17 м/с. Ветер продолжает усиливаться к вечеру.

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