Из-за ветра на ул. Камской дерево упало на дорогу, на ул. Тельмана возле детсада надломилась ветка

В Калининграде 13 июня, во вторник, из-за сильного ветра дерево упало на дорогу на ул. Камской (в районе выезда на ул. Суворова). Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



В ЕДДС сообщили, что об инциденте знают, соответствующие службы оповещены. Судя по данным "Яндекс.Пробок", особых проблем с проездом на улице не наблюдается. По словам очевидцев, автомобилисты объезжают упавший ствол. Работы по распилу дерева уже ведутся.



Кроме того, в 12:12 поступил вызов в спасательную службу, что над площадкой детского сада на ул. Тельмана надломилась ветка. Через 15 минут спасатели прибыли, они вызвали машину с коленчатым подъёмником. Ветку убрали.

Опасная ветка на ул. Тельмана. Фото: читатель Клопс.Ru