Очевидец: На ул. Карла Маркса упало дерево, оторвав зеркало у припаркованной машины
Фото: читатель Клопс.Ru
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В Калининграде во вторник, 13 июня, из-за сильного ветра на ул. Карла Маркса упало дерево. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Как уточнили Клопс.Ru в пресс-службе администрации Калининграда, инцидент произошёл у дома №95. По словам горожан, упавший клён корнями оторвал у припаркованной машины боковое зеркало.
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