СК: найденный в районе ул. Аксакова 35-летний калининградец предположительно скончался более пяти суток назад

По предварительной информации, найденный в районе ул. Аксакова 35-летний калининградец скончался более пяти суток назад. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Она отметила, что внешних признаков насильственной смерти у мужчины нет. Однако точная причина станет известна по результатам экспертизы. Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет процессуальное принято решение, добавили в СК.
В пятницу, 9 июня, в Калининграде нашли мёртвым 35-летнего Алексея К
., пропавшего 29 мая. Мужчину обнаружил случайный прохожий, который сразу позвонил волонтёрам "Поиска пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА". Он был найден в лесополосе, примерно в 15 метрах от проезжей части.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.