СК: найденный в районе ул. Аксакова 35-летний калининградец предположительно скончался более пяти суток назад

По предварительной информации, найденный в районе ул. Аксакова 35-летний калининградец скончался более пяти суток назад. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Она отметила, что внешних признаков насильственной смерти у мужчины нет. Однако точная причина станет известна по результатам экспертизы. Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет процессуальное принято решение, добавили в СК.