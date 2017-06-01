В Калининграде пропал 35-летний мужчина, нужна помощь добровольцев
Фото: общество добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда"
Калининградские волонтёры просят помощи добровольцев в поисках 35-летнего Алексея Калинина, пропавшего 29 мая. Об этом сообщают волонтёры движения "Мама Люда".
В последний раз калининградца видели в понедельник около магазина Spar на Московском проспекте, 231. С тех пор о нём ничего не известно. Родственники обратились в полицию 30 мая.
На вид Калинину около 30 лет. Рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы и голубые глаза. В день пропажи был одет в коричневую куртку, синие футболку, джинсы и нубуковые туфли.
Сегодня, 1 июня, волонтёры организовывают в Калининграде прочёс местности. В 20:00 всех желающих помочь ждут около парковки у ТЦ "Гигант" по адресу Московский проспект, 255. Добровольцев просят надеть непромокаемую одежду и обувь, взять перчатки и фонарь по возможности. Телефоны для связи: 8 (909) 776-65-41 (Ирина) и 9-911-486-44-54 (Александр).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 112 или 8 (4012) 552-302.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.