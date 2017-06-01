В Калининграде пропал 35-летний мужчина, нужна помощь добровольцев

Калининградские волонтёры просят помощи добровольцев в поисках 35-летнего Алексея Калинина, пропавшего 29 мая. Об этом сообщают волонтёры движения "Мама Люда".



В последний раз калининградца видели в понедельник около магазина Spar на Московском проспекте, 231. С тех пор о нём ничего не известно. Родственники обратились в полицию 30 мая.



На вид Калинину около 30 лет. Рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы и голубые глаза. В день пропажи был одет в коричневую куртку, синие футболку, джинсы и нубуковые туфли.



Сегодня, 1 июня, волонтёры организовывают в Калининграде прочёс местности. В 20:00 всех желающих помочь ждут около парковки у ТЦ "Гигант" по адресу Московский проспект, 255. Добровольцев просят надеть непромокаемую одежду и обувь, взять перчатки и фонарь по возможности. Телефоны для связи: 8 (909) 776-65-41 (Ирина) и 9-911-486-44-54 (Александр).



Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 112 или 8 (4012) 552-302.