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Главная Новости Происшествия

Волонтёры вновь просят помощи в поисках 35-летнего калининградца, пропавшего 29 мая

12:36
  175 0
Фото: общество добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда"
В субботу, 10 июня, волонтёры устраивают прочёс местности для поиска Алексея Калинина, пропавшего 29 мая. Об этом сообщается в сообществе "Поиск пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА" на сайте "ВКонтакте". 

Место сбора добровольцев: возле магазина "Квартал", ул. Белибейская, 12–18, в 12:00. Всех желающих присоединиться волонтёры просят надеть непромокаемую одежду и обувь, взять перчатки и фонарь по возможности. Телефоны для связи с организаторами поиска: +7-911-486-44-54 — Александр, +7-906-215-75-18 — Михаил.

Приметы пропавшего: мужчине около 30 лет. Рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую куртку, синие футболку, джинсы и нубуковые туфли. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 112 или 8 (4012) 552-302.

Алексей Калинин пропал 29 мая. В последний раз его видели около магазина Spar на Московском проспекте. Родственники обратились в полицию на следующий день. Пока о его местонахождении ничего не известно. Первый прочёс местности волонтёры организовали 1 июня

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