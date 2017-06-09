Волонтёры: 35-летнего калининградца, пропавшего 29 мая, нашли мёртвым
Фото: общество добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда"
В пятницу, 9 июня, в Калининграде нашли мёртвым 35-летнего мужчину, пропавшего 29 мая. Об этом Клопс.Ru рассказали волонтёры "Поиска пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА".
Алексея К. нашли в районе дома №66 по улице Аксакова, около 17:00. Волонтёры отмечают, что это место было отправной точкой, с которой добровольцы планировали отправиться на очередные поиски утром, 10 июня.
Мужчину обнаружил случайный прохожий, который сразу позвонил волонтёрам. Алексей К. был найден в кустах, в 15 метрах от проезжей части.
Алексей К. пропал
29 мая. В последний раз его видели около магазина Spar на Московском проспекте. Родственники обратились в полицию на следующий день. Пока о его местонахождении ничего не известно. Первый прочёс местности
волонтёры организовали 1 июня. На поиски добровольцы собирались
также выйти в субботу, 10 июня.
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