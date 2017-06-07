Против водителя, устроившего ДТП с четырьмя машинами на Второй эстакаде, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело против водителя Skoda, устроившего пьяное ДТП с четырьмя машинами на Второй эстакаде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Речь идёт о ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находившимся в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). 33-летнему мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.



17 февраля на Втором эстакадном мосту в Калининграде 17 февраля на Втором эстакадном мосту в Калининграде столкнулись четыре машины . В аварии серьёзно пострадал 50-летний водитель Citroen. Позже выяснилось, что виновник аварии был пьян