Против водителя, устроившего ДТП с четырьмя машинами на Второй эстакаде, возбудили дело
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Следователи возбудили уголовное дело против водителя Skoda, устроившего пьяное ДТП с четырьмя машинами на Второй эстакаде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Речь идёт о ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находившимся в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). 33-летнему мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
17 февраля на Втором эстакадном мосту в Калининграде столкнулись четыре машины
. В аварии серьёзно пострадал 50-летний водитель Citroen. Позже выяснилось, что виновник аварии был пьян
.
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