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Главная Новости Авто

На второй эстакаде столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото, обновлено)

18:34
  2405 2
  • Фото Виктора Батова
  • Фото очевидца
  • Фото очевидца
  • Фото очевидца
Фото Виктора Батова
4 фото
В пятницу, 17 февраля, на втором эстакадном мосту в Калининграде столкнулись четыре машины. Об этом Клопс.Ru сообщил двое очевидцев произошедшего.
 
"Я ехал по Московскому проспекту в сторону Калинина. Параллельно со мной ехала “Шкода”, за рулём которой сидел молодой человек. Он всё время гарцевал — перестраивался из одного ряда в другой. В итоге, когда я его нагнал, уже произошло ДТП", — рассказал один из свидетелей, Виктор Батов.
 
 
Фото Виктора Батова
 
По предварительным данным, речь идет о "Киа", "Форде", "Шкоде" и "Ситроене". За рулём одного из автомобилей находилась женщина. Она отказалась от госпитализиции и ей оказали помощь на месте.  По данным источника Клопс.Ru, серьезно пострадал 50-летний водитель "Ситроена". Мужчину в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение.
 
На месте работают медики и сотрудники полиции.
 

Обновлено в 19.30

 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свидетели аварии утверждают, что водитель "Шкоды" был пьян. Официального подтверждения нет.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Darth Sidius1973
Darth Sidius1973 #
19:19
Отмороз однозначно! Сбросить его с моста в Преголю!
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anyahukina
anyahukina #
19:42
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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