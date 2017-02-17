На второй эстакаде столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото, обновлено)

В пятницу, 17 февраля, на втором эстакадном мосту в Калининграде столкнулись четыре машины. Об этом Клопс.Ru сообщил двое очевидцев произошедшего.
"Я ехал по Московскому проспекту в сторону Калинина. Параллельно со мной ехала “Шкода”, за рулём которой сидел молодой человек. Он всё время гарцевал — перестраивался из одного ряда в другой. В итоге, когда я его нагнал, уже произошло ДТП", — рассказал один из свидетелей, Виктор Батов.
Фото Виктора Батова
По предварительным данным, речь идет о "Киа", "Форде", "Шкоде" и "Ситроене". За рулём одного из автомобилей находилась женщина. Она отказалась от госпитализиции и ей оказали помощь на месте. По данным источника Клопс.Ru, серьезно пострадал 50-летний водитель "Ситроена". Мужчину в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение.
На месте работают медики и сотрудники полиции.
Обновлено в 19.30
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свидетели аварии утверждают, что водитель "Шкоды" был пьян. Официального подтверждения нет.
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