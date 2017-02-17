УМВД: водитель "Шкоды", устроивший ДТП с четырьмя машинами на второй эстакаде, был пьян

В крови водителя, по вине которого в пятницу, 17 февраля, произошла авария с участием четырёх автомобилей, обнаружили алкоголь. Об этом Клопс.Ru сообщали в пресс-службе регионального УМВД.
Прибор показал 0,997 мг/л. По предварительным данным, виновник ДТП — 33-летний водитель "Шкоды"ехал на большой скорости и буквально разбросал три машины, двигавшиеся впереди.
Как рассказал корреспонденту Клопс.Ru сам водитель "Шкоды", его подвела дорога. "Занимаюсь доставкой, ехал по работе, где-то 80 километров в час, а здесь где-то 60 километров ограничение. Не смог затормозить, видимо, из-за скользкой дороги", — изложил свою версию мужчина.
Сейчас водитель, спровоцировавший аварию, задержан. По результатам проверки будет дана правовая оценка его действиям.
Напомним, в пятницу, 17 февраля, на втором эстакадном мосту в Калининграде столкнулись
четыре машины. В аварии серьезно пострадал 50-летний водитель "Ситроена". Мужчину в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение.
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