Ночью в Лондоне произошло два теракта, погибли шесть человек, порядка 50 пострадали

В ночь на воскресенье, 4 июня, в центре Лондона произошло два теракта, в результате которых погибли шесть человек. Британская полиция сообщает также о десятках пострадавших, пишет "РИА Новости"

Сообщается, что трое мужчин наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После террористы, вооружённые ножами, вышли из машины и начали нападать на прохожих. В Скотланд-Ярде отметили, что на мужчинах были муляжи поясов смертников.

Полицейским удалось ликвидировать злоумышленников. Позже премьер-министр Тереза Мэй назвала ночные атаки, произошедшие в Лондоне, "потенциальным актом терроризма".

В результате терактов были госпитализированы 48 человек. Такие данные приводит Национальная служба здравоохранения (NHS). По данным полиции Лондона, россиян среди пострадавших нет.

"На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли. По меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть лондонских больниц", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.