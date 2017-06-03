Полиция Германии задержала двух работников фестиваля Rock am Ring после угрозы теракта
Сообщество "Rock am Ring" / Facebook
Полиция ФРГ задержала двоих сотрудников фирмы, обслуживающей фестиваль Rock am Ring, который проходит в Нюрбурге на федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Работники подозреваются в подготовке теракта, сообщает немецкая газета Welt
.
По данным издания, мужчины пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет. Один из задержанных подозревается в связях с исламистами. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на сейчас активно продолжается расследование, пишут немецкие СМИ.
Эвакуация людей
с музыкального фестиваля Rock am Ring из-за террористической угрозы началась в пятницу, 2 июня. Организаторы призвали несколько тысяч посетителей покинуть место проведения фестиваля. Сообщается, что за три дня музыкальное мероприятие посетят около 90 тысяч человек.
Rock am Ring — один из крупнейших ежегодных рок-фестивалей, который проходит в Германии традиционно в первый выходной июня. В этом году концерт должны были открыть Rammstein. В списке исполнителей также была группа System Of A Down и ещё 85 музыкальных коллективов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.