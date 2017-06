Полиция Германии задержала двух работников фестиваля Rock am Ring после угрозы теракта

Полиция ФРГ задержала двоих сотрудников фирмы, обслуживающей фестиваль Rock am Ring, который проходит в Нюрбурге на федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Работники подозреваются в подготовке теракта, сообщает немецкая газета Welt

По данным издания, мужчины пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет. Один из задержанных подозревается в связях с исламистами. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на сейчас активно продолжается расследование, пишут немецкие СМИ.

Эвакуация людей с музыкального фестиваля Rock am Ring из-за террористической угрозы началась в пятницу, 2 июня. Организаторы призвали несколько тысяч посетителей покинуть место проведения фестиваля. Сообщается, что за три дня музыкальное мероприятие посетят около 90 тысяч человек.

Rock am Ring — один из крупнейших ежегодных рок-фестивалей, который проходит в Германии традиционно в первый выходной июня. В этом году концерт должны были открыть Rammstein. В списке исполнителей также была группа System Of A Down и ещё 85 музыкальных коллективов.