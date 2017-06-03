СМИ: с немецкого фестиваля эвакуируют тысячи людей из-за террористической угрозы

В Германии полиция эвакуирует людей с музыкального фестиваля Rock am Ring в Нюрбурге. Как сообщили организаторы мероприятия в Facebook, причиной стала террористическая угроза.

Организаторы призвали несколько тысяч посетителей покинуть место проведения фестиваля. О дальнейшем развитии событий они обещали информировать по радио и в социальных сетях. Тем не менее, они выразили надежду на то, что фестиваль продолжится на следующий день.

В полиции сообщили о досрочном завершении фестиваля в пятницу, 2 июня. В настоящий момент ведётся расследование сообщений о террористической угрозе, однако причины эвакуации не уточняются. Организаторы ожидали, что за три дня фестиваль посетят около 90 тыс. человек.