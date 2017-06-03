СМИ: в аэропорту Парижа началась экстренная эвакуация пассажиров
В субботу, 3 июня, в аэропорту "Шарль де Голль" в Париже полиция начала экстренную эвакуацию пассажиров. Об этом сообщает "Россия 24"
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Причиной эвакуации стала подозрительная сумка, найденная возле зоны паспортного контроля, сообщает СМИ. В процессе часть людей отказывалась покидать здание, в результате возникла давка. Сейчас аэропорт оцеплен.
"Россия 24" также передаёт, что очевидцы слышали громкий хлопок. Руководство аэропорта "Шарль де Голль" заявило, что ситуация находится под контролем.
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