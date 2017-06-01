В Черняховске арестовали мужчину, который убил и сбросил в колодец своего знакомого

В четверг, 1 июня, Черняховский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте мужчины, которого подозревают в убийстве местного жителя. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
"При принятии решения об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу суд принял во внимание, что следствием получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению данного преступления. Согласился суд и с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, совершить новое преступление, скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей. С учётом избранной меры пресечения заключённый водворён в следственный изолятор", — говорится в сообщении ведомства.
27 мая 45-летнего горожанина избили четверо собутыльников
, среди которых была женщина. После этого один из них задушил мужчину
и сбросил его тело в колодец. Там его на следующий день нашла местная жительница. В СУ СК по Калининградской области возбудили уголовное дело
по факту убийства.
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