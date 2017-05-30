СК возбудил уголовное дело по факту убийства черняховца, найденного в колодце

В Черняховске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего местного жителя, тело которого нашли в колодце на окраине города. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник главы СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
"Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки по факту обнаружения тела 45-летнего местного жителя с телесными повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти. По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. В настоящее время следствием назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, и выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении Гацко.
По данным источника Клопс.Ru, под подозрением — знакомые мужчины, с которыми он выпивал накануне гибели. В какой-то момент между приятелями возник конфликт, который закончился дракой. В результате мужчину избили, придушили и сбросили в колодец. Официального подтверждения этой информации пока нет.
28 мая 2017 года погибшего нашла на заброшенном садовом участке
пожилая местная жительница.Тело мужчины находилось в колодце.
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