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Главная Новости Происшествия

Суд вновь отказался досрочно освобождать Сергея Кривченко, устроившего смертельное ДТП на ул. Куйбышева

Автор: Ольга Запивалова
11:55
  5336 3
  • Заседание по делу Сергея Кривченко 29 мая 2017
Заседание по делу Сергея Кривченко 29 мая 2017
Клопс.Ru
Сегодня, 29 мая, Калининградский областной суд вновь отказал в досрочном освобождении виновнику аварии на ул. Куйбышева, в которой погибли две девушки. Об этом из зала суда передаёт журналист Клопс.Ru.
 
Жалобу рассматривали в отсутствие потерпевших и осуждённого. Адвокат мужчины заявил в ходатайстве, что его клиент демонстрирует положительную динамику исправления, хорошо себя зарекомендовал и характеризуется, "посещает кружки и библиотеку". Также он подчеркнул, что потерпевшие не возражают против УДО для Кривченко. Прокурор поддержала ходатайство и попросила удовлетворить апелляционную жалобу. 

В ноябре 2014 года Сергей Кривченко, будучи пьяным за рулём на Lexus, вылетел на тротуар на ул. Куйбышева и сбил трёх девушек-пешеходов. Одна из них получила тяжёлые травмы, две другие — 16 и 25 лет — погибли. 24 июня 2015 года Ленинградский районный суд приговорил мужчину к трём годам и 11 месяцам колонии общего режима. Семь месяцев, которые он провёл в СИЗО, были учтены в срок заключения. Спустя почти год после вынесения приговора преступник попросил Гвардейский районный суд выпустить его по УДО. В просьбе было отказано. Адвокаты обратились в Калининградский областной суд, но вышестоящая инстанция также не пошла навстречу виновнику смертельного ДТП.

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3 комментария Правила комментирования

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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
11:58
Это сколько же прокурорше забашляли что она поддержала ходатайство и попросила удовлетворить апелляционную жалобу?
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Somethin
Somethin Somethin #
14:22
Нихрена себе, это с каких то пор пропуроры подобные ходатайства поддерживают, зная всю подноготную этого дела да и вообще. Фамилию прокурора в студию.
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C-500
C-500 #
14:07
Какое УДО, если этот упырь и раньше пьяным попадался за рулем? А тут еще две жизни
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