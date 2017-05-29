Суд вновь отказался досрочно освобождать Сергея Кривченко, устроившего смертельное ДТП на ул. Куйбышева

Сегодня, 29 мая, Калининградский областной суд вновь отказал в досрочном освобождении виновнику аварии на ул. Куйбышева, в которой погибли две девушки. Об этом из зала суда передаёт журналист Клопс.Ru.
Жалобу рассматривали в отсутствие потерпевших и осуждённого. Адвокат мужчины заявил в ходатайстве, что его клиент демонстрирует положительную динамику исправления, хорошо себя зарекомендовал и характеризуется, "посещает кружки и библиотеку". Также он подчеркнул, что потерпевшие не возражают против УДО для Кривченко. Прокурор поддержала ходатайство и попросила удовлетворить апелляционную жалобу.
В ноябре 2014 года Сергей Кривченко, будучи пьяным за рулём на Lexus, вылетел на тротуар на ул. Куйбышева и сбил трёх девушек-пешеходов
. Одна из них получила тяжёлые травмы, две другие — 16 и 25 лет — погибли
. 24 июня 2015 года Ленинградский районный суд приговорил мужчину к трём годам и 11 месяцам
колонии общего режима. Семь месяцев, которые он провёл в СИЗО, были учтены в срок заключения. Спустя почти год после вынесения приговора преступник попросил Гвардейский районный суд
выпустить его по УДО. В просьбе было отказано. Адвокаты обратились в Калининградский областной суд, но вышестоящая инстанция также не пошла навстречу
виновнику смертельного ДТП.
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