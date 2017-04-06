По делу о теракте в петербургском метро задержаны восемь человек

По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь человек. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По словам Петренко, шестерых подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге, ещё двух – в Москве. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Сообщается, что в ходе обысков у задержанных обнаружили взрывное устройство, аналогичное найденному на станции "Площадь Восстания". Также у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Петренко рассказала, что в ближайшее время в суд будет передано ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.