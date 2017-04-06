По делу о теракте в петербургском метро задержаны восемь человек

По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь человек. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
По словам Петренко, шестерых подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге, ещё двух – в Москве. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
Сообщается, что в ходе обысков у задержанных обнаружили взрывное устройство, аналогичное найденному на станции "Площадь Восстания". Также у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Петренко рассказала, что в ближайшее время в суд будет передано ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.
Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв
. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Вторую бомбу успели обезвредить
на станции "Площадь Восстания". Погибли 14 человек.
По данным СМИ, подозреваемый Акбаржон Джалилов — уроженец Киргизии
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.