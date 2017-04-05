Личность предполагаемого террориста в Петербурге подтвердили его родители и экспертиза ДНК

Экспертиза ДНК подтвердила личность Акбаржона Джалилова, который, как считает следствие, устроил взрыв в петербургском метро. По сообщению "РИА Новости"
, об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Личность Джалилова на опознании подтвердили и его родители. В настоящее время следователи изучают круг его связей и общения. Кроме того, удалось установить личности
всех погибших при теракте.
Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв
. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Вторую бомбу успели обезвредить
на станции "Площадь Восстания". Погибли 14 человек.
По данным СМИ, Джалилов — уроженец Киргизии
.
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