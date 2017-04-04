Дань памяти погибшим в теракте: калининградцы несут цветы на площадь Победы

Во вторник, 4 апреля, калининградцы продолжают приносить цветы на площадь Победы в Калининграде. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.

Жители города несут траурные букеты и свечи в честь погибших в результате теракта в петербургской подземке. Их оставляют у подножия Триумфальной стелы.