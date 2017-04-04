Калининградцы начали приносить цветы и лампадки к стеле на площади Победы (фото)

Жители Калининграда вечером в понедельник, 3 апреля, стали приносить к стеле на площади Победы цветы и зажигать лампадки. Так горожане почтили память погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.

Автор фото: Яна Мерцалова

Пока цветов не очень много. В социальных сетях горожане призывают друг друга прийти на площадь. Люди выражают друг другу и жителям Петербурга соболезнования. Они желают сил раненым и пережившим трагедию.

В понедельник, 3 апреля, на станции "Технологический институт" произошёл взрыв. В результате погибли 11 человек, ещё 45 пострадали . Согласно последним данным, теракт совершил 23-летний смертник, оказавшийся выходцем из Средней Азии.