Калининградцы начали приносить цветы и лампадки к стеле на площади Победы (фото)
Автор фото: Яна Мерцалова
Жители Калининграда вечером в понедельник, 3 апреля, стали приносить к стеле на площади Победы цветы и зажигать лампадки. Так горожане почтили память погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.
Автор фото: Яна Мерцалова
Пока цветов не очень много. В социальных сетях горожане призывают друг друга прийти на площадь. Люди выражают друг другу и жителям Петербурга соболезнования. Они желают сил раненым и пережившим трагедию.
В понедельник, 3 апреля, на станции "Технологический институт" произошёл взрыв. В результате погибли 11 человек, ещё 45 пострадали
. Согласно последним данным, теракт совершил 23-летний смертник, оказавшийся выходцем из Средней Азии.
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