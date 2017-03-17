В Калининграде задержали замначальника отдела судебных приставов за взяточничество

В Калининграде сотрудники региональных управлений ФСБ и ФССП задержали за взяточничество замначальника одного из городских отделов судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудника службы поймали на получении денег. Взятку высокопоставленный чиновник получил от должника. За 50% от суммы долга он должен был прекратить в отношении жителя области исполнительное производство.



"Должник "согласился" оплатить указанную сумму в размере 220 тыс. рублей, только не сразу, а по частям. В назначенное время в одном из калининградских кафе замначальника получил от посредника транш в размере 100 тыс. рублей, и после того как денежные средства оказались у него, незаконная сделка была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, и на запястьях взяточника сомкнулись стальные наручники", — говорится в сообщении ведомства.



33-летний подозреваемый до января 2019 года должен был находиться в отпуске по уходу за ребёнком. Поэтому помочь должнику он бы не смог. В отношении взяточника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сейчас он находится под стражей.