В Калининграде пристав взяла 20 тыс. рублей взятки и незаконно передала имущество должника банку

В Калининграде 46-летний житель города дал взятку высокопоставленной сотруднице службы приставов по Ленинградскому району. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Мужчина совершил преступление в ноябре, однако уголовное дело возбудили только в феврале. Подозреваемый передал заместителю начальника отдела ведомства 20 тысяч рублей в её рабочем кабинете на ул. Сергеева. Это стало платой за то, что госслужащая незаконно арестовала и передала имущество должника банку-взыскателю. При этом оснований на это у женщины не было.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко сообщила, что госслужащая входила в состав группы приставов-взяточников, задержанной в феврале. При этом "плата" за незаконную передачу имущества — лишь один из эпизодов в соответствующем уголовном деле.