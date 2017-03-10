В Калининграде пристав взяла 20 тыс. рублей взятки и незаконно передала имущество должника банку

В Калининграде 46-летний житель города дал взятку высокопоставленной сотруднице службы приставов по Ленинградскому району. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Мужчина совершил преступление в ноябре, однако уголовное дело возбудили только в феврале. Подозреваемый передал заместителю начальника отдела ведомства 20 тысяч рублей в её рабочем кабинете на ул. Сергеева. Это стало платой за то, что госслужащая незаконно арестовала и передала имущество должника банку-взыскателю. При этом оснований на это у женщины не было.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко сообщила, что госслужащая входила в состав группы приставов-взяточников, задержанной в феврале. При этом "плата" за незаконную передачу имущества — лишь один из эпизодов в соответствующем уголовном деле.
В феврале в Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали группу приставов-взяточников
. Её членами оказались руководитель одного из местных отделов ведомства, его заместитель и исполнитель. Злоумышленники за взятки прекращали исполнительные производства в отношении должников и снимали с них ограничения на выезд за границу. В отношении каждого из них возбудили уголовные дела. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО. Расследование продолжается.
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