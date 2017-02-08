В Калининграде задержали группу судебных приставов — взяточников (видео)

В Калининграде задержали группу судебных приставов — взяточников
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские полицейские задержали группу судебных приставов — взяточников. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщили в региональном УМВД
В состав группы входил руководитель одного из калининградских отделов службы судебных приставов, его заместитель и пристав-исполнитель. Злоумышленники за взятки прекращали исполнительные производства в отношении должников и снимали с них ограничения на выезд за границу.
Региональное следственное управление возбудило три уголовных дела за получение взяток. Членов группы арестовали и поместили в СИЗО. Расследование продолжается.
Судебных приставов региона уже уличали в коррупции. В июне прошлого года при попытке получения взятки в размере 3 500 рублей задержали сотрудника ОСП Московского района № 2. В его отношении возбудили уголовное дело.
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