В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
-2 °C
ночью
15 февраля 2017 г. 18:49
70 864 пользователей
за 24 часа на сайте
57.44 +0.33
Курс ММВБ на 15 февраля 2017, 18:00
60.75 +0.35
Курс ММВБ на 15 февраля 2017, 18:00
13.92 +0.29
Курс ЦБ на 16 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа

Автор: Виктория Мокрецова
17:46
  818 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В Калининграде от газа отключили дом, в котором в декабре 2016 года погибли паралимпийка Мария Чикина и её подруга.  Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель технического директора "Калининградгазификации" Алла Крекер.
 
Речь идет о здании по адресу Краснодонская, 2. Доступ к газу его жильцам перекрыли 13 февраля. За две недели до этого, 31 января, сотрудники компании провели внеплановую проверку установленного в доме оборудования и обнаружили там нарушения.

Газовщики против ТСЖ

В результате осмотра выяснилось, что во всех квартирах, в которых побывали специалисты, нарушена тяга. Представители "Калининградгазификации" сообщили об этом в ТСЖ “Успех”, которое выполняет обязанности управляющей компании. Однако там отказались устранять неполадки. Тогда в качестве альтернативы отключения жителям предложили установить в квартирах датчики контроля загазованности.
 
 
Краснодонская, 2. Фото: Виктор Буздин.
 
"Сейчас они обязательны только в новостройках. — утверждает Крекер. — Жильцов этого дома мы не можем обязать установить устройства. Они могут сделать это только в добровольном порядке. Поэтому мы были вынуждены пойти на радикальные меры. Потому что если будут травиться люди, как нам реагировать? Мы имеем право отключить газ во избежание создания угрозы здоровью лиц. Если мы пустим газ, нас привлекут к ответственности".
 
У руководителя ТСЖ "Успех" Ирины Ниловой другой взгляд на сложившуюся ситуацию. Она считает, что квартиры отключили от газа незаконно:
О проверке нас поздно поставили в известность. В акте обследования нет ни одного предписания об отключении. При его проведении было нарушено 410-ое постановление правительства. С нами должны были заключить дополнительное соглашение, потому что у "Калининградгазификации" нет лицензии на проверку нашего оборудования.
При этом газа лишили не всех жителей. В девять квартир он продолжает поступать. По словам Крекер, жильцы, о которых идёт речь, не дали специалистам проверить своё оборудование. Поэтому оснований для отключения этих квартир от газа у "Калиниградгазификации" не было.

Третий день без газа

На третий день существования без газа жители дома стали жаловаться на холод в квартирах. Одна из них, 43-летняя Мира Гофман, теперь использует в качестве обогревателя телевизор. Отопительный прибор женщина не приобретает из принципа.
Я шокирована. У меня лежит ребёнок с температурой, я не могу его согреть, приготовить ему горячую еду, постиранные вещи не сохнут. Ощущение, как будто я живу в первобытном обществе, а не в цивилизованном городе. У нас мансарда и дует очень сильно. Сколько это будет продолжаться, нам не сказали.
 
Краснодонская, 2. Фото: Виктор Буздин.
 
Другая жительница дома, 51-летняя Елена Иванова (имя изменено — Прим.ред), утверждает, что питаться её семье приходится едой из кулинарии, а толком помыться не удаётся третий день.

"У меня у дочки завтра день рождения, 19 лет. — рассказала женщина. — Ходим за бешеные деньги покупаем готовую еду. Люди начали массово покупать электроплиты, чайники, обогреватели. Мы не от газа  умрём, а от огня. Если все разом подключат это всё в розетки, может начаться пожар. Я из-за этого уже вторую ночь не сплю."

Надежда на экспертизу

Жители написали обращения главе города, губернатору и президенту. Также они попросили помощи у спасателей и прокуратуры, но удовлетворяющего их ответа не получили.
 
"В МЧС дежурный сотрудник сказал, что был на вскрытии квартиры, где произошел несчастный случай, и считает отключение дома от газа правильным решением. В прокуратуре посоветовали очистить дымоотводящие и вентиляционные каналы, хотя дымоотводы у нас абсолютно чистые", — объяснила Нилова.
 
Сейчас в доме собирают деньги на независимую экспертизу. Жители надеются доказать, что оснований для отключения дома от газа нет. В "Калининградгазификации" при этом поясняют, что газ не появится, пока ТСЖ не устранит нарушения.
 
21 декабря 2016 года одной из квартир дома на Краснодонской нашли тела двоих женщин. Ими оказались 28-летняя паралимпийская спортсменка Мария Чикина и 34-летняя сотрудница скорой помощи. Подруги отравились угарным газом. По факту гибели региональное управление СК возбудило уголовное дело. 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Гибель двух женщин в квартире на Краснодонской »

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t880

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Гибель двух женщин в квартире на Краснодонской

Фото новости
СК возбудил уголовное дело по факту гибели паралимпийки Марии Чикиной и её подруги
13:57
  2191 0
Фото новости
Главврач скорой о гибели женщин на Краснодонской: Дефибрилляторы работали, но в них уже не было смысла
23 декабря 201614:08
  5563 1
Фото новости
"Медики полчаса боролись за жизнь Насти": соседи погибших от угарного газа подруг рассказали о трагедии на Краснодонской
22 декабря 201620:06
  22676 11

Главные темы дня

Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа
17:46
  818 0
Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа
Третий день пытаются вытащить: под Ладушкиным ушли под лёд внедорожник и приехавший на выручку эвакуатор (фото)
Фото горячей новости
15:58
  3376 0
В Калининграде школьник взял на себя обязанности регулировщика после поломки светофора (фото)
Фото горячей новости
12:28
  5917 4
Калининградцам предлагают грандиозную скидку на мебель в честь Дня влюблённых
Фото горячей новости
12:20
  2378
"Не одни ботинки уже стоптал": как борется с болезнью 24-летний Петя Борисевич, которому помогали калининградцы
Фото горячей новости
11:49
  4910 0

Лента новостей

Картинка
ГИБДД призывает калининградских водителей быть осторожнее из-за тумана
18:35
  52 0
Картинка
Государственная распродажа: что и зачем приватизируют в Калининградской области в ближайшие три года
18:29
  233 0
Картинка
"Гидротехник" предлагает осушать Нижнее озеро для его очистки
18:03
  484 0
Картинка
В Зеленоградске мужчину, отрезавшего отчиму руку, приговорили к 10 годам колонии
17:57
  394 0

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  1082 1
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  5696 8
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo