Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа

В Калининграде от газа отключили дом, в котором в декабре 2016 года погибли паралимпийка Мария Чикина и её подруга. Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель технического директора "Калининградгазификации" Алла Крекер.

Речь идет о здании по адресу Краснодонская, 2. Доступ к газу его жильцам перекрыли 13 февраля. За две недели до этого, 31 января, сотрудники компании провели внеплановую проверку установленного в доме оборудования и обнаружили там нарушения.

Газовщики против ТСЖ

В результате осмотра выяснилось, что во всех квартирах, в которых побывали специалисты, нарушена тяга. Представители "Калининградгазификации" сообщили об этом в ТСЖ “Успех”, которое выполняет обязанности управляющей компании. Однако там отказались устранять неполадки. Тогда в качестве альтернативы отключения жителям предложили установить в квартирах датчики контроля загазованности.

Краснодонская, 2. Фото: Виктор Буздин.

"Сейчас они обязательны только в новостройках. — утверждает Крекер. — Жильцов этого дома мы не можем обязать установить устройства. Они могут сделать это только в добровольном порядке. Поэтому мы были вынуждены пойти на радикальные меры. Потому что если будут травиться люди, как нам реагировать? Мы имеем право отключить газ во избежание создания угрозы здоровью лиц. Если мы пустим газ, нас привлекут к ответственности".

У руководителя ТСЖ "Успех" Ирины Ниловой другой взгляд на сложившуюся ситуацию. Она считает, что квартиры отключили от газа незаконно:

О проверке нас поздно поставили в известность. В акте обследования нет ни одного предписания об отключении. При его проведении было нарушено 410-ое постановление правительства. С нами должны были заключить дополнительное соглашение, потому что у "Калининградгазификации" нет лицензии на проверку нашего оборудования.

При этом газа лишили не всех жителей. В девять квартир он продолжает поступать. По словам Крекер, жильцы, о которых идёт речь, не дали специалистам проверить своё оборудование. Поэтому оснований для отключения этих квартир от газа у "Калиниградгазификации" не было.

Третий день без газа

На третий день существования без газа жители дома стали жаловаться на холод в квартирах. Одна из них, 43-летняя Мира Гофман, теперь использует в качестве обогревателя телевизор. Отопительный прибор женщина не приобретает из принципа.

Я шокирована. У меня лежит ребёнок с температурой, я не могу его согреть, приготовить ему горячую еду, постиранные вещи не сохнут. Ощущение, как будто я живу в первобытном обществе, а не в цивилизованном городе. У нас мансарда и дует очень сильно. Сколько это будет продолжаться, нам не сказали.

Краснодонская, 2. Фото: Виктор Буздин.

Другая жительница дома, 51-летняя Елена Иванова (имя изменено — Прим.ред), утверждает, что питаться её семье приходится едой из кулинарии, а толком помыться не удаётся третий день.



"У меня у дочки завтра день рождения, 19 лет. — рассказала женщина. — Ходим за бешеные деньги покупаем готовую еду. Люди начали массово покупать электроплиты, чайники, обогреватели. Мы не от газа умрём, а от огня. Если все разом подключат это всё в розетки, может начаться пожар. Я из-за этого уже вторую ночь не сплю."

Надежда на экспертизу

Жители написали обращения главе города, губернатору и президенту. Также они попросили помощи у спасателей и прокуратуры, но удовлетворяющего их ответа не получили.

"В МЧС дежурный сотрудник сказал, что был на вскрытии квартиры, где произошел несчастный случай, и считает отключение дома от газа правильным решением. В прокуратуре посоветовали очистить дымоотводящие и вентиляционные каналы, хотя дымоотводы у нас абсолютно чистые", — объяснила Нилова.

Сейчас в доме собирают деньги на независимую экспертизу. Жители надеются доказать, что оснований для отключения дома от газа нет. В "Калининградгазификации" при этом поясняют, что газ не появится, пока ТСЖ не устранит нарушения.