Источник: на улице Краснодонской найдены мёртвыми сотрудница скорой помощи и её подруга
Скриншот сервиса "Google Карты"
В среду, 21 декабря, в Калининграде в квартире одного из домов по улице Краснодонской нашли тела двух женщин. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Одной из погибших 34 года. Она работала бухгалтером в скорой помощи. Второй — 28 лет. Женщины вместе снимали квартиру.
По предварительным данным, тревогу накануне около семи часов вечера забила подруга одной из них. Она вызвала на место скорую, но дверь никто не открыл. Пришлось вызывать специалистов, чтобы сломать дверь. После этого в квартире обнаружили мёртвую кошку и тела обеих женщин.
На место выезжали сотрудники газовой службы. По их данным, утечки бытового газа не было. Однако, по словам собеседника Клопс.Ru, отравление газом списывать со счетов нельзя.
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