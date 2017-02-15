СК возбудил уголовное дело по факту гибели паралимпийки Марии Чикиной и её подруги

В Калининграде по факту гибели 28-летней спортсменки Марии Чикиной и её 34-летней подруги возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что женщины отравились окисью углерода. Следственные действия продолжаются. Назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-техническая. Речь идёт о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
21 декабря в квартире на улице Краснодонской нашли
тела двух женщин. Ими оказались
28-летняя паралимпийская спортсменка Мария Чикина и её 34-летняя подруга, сотрудница скорой помощи. Они отравились
угарным газом.
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