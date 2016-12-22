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Главная Новости Происшествия

СК: предварительная причина гибели женщин на Краснодонской — отравление угарным газом

14:01
  2155 1
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Ольга Запивалова
Фото Клопс.Ru. Автор: Ольга Запивалова
28-летняя паралимпийка Мария Чикина и 34-летняя сотрудница скорой помощи, тела которых нашли в запертой квартире на Краснодонской, могли отравиться угарным газом. Предварительную причину смерти обеих женщин назвали в региональном управлении СК России.

При этом личности погибших в ведомстве пока не подтверждают. Следователи начали проверку.

"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверочных мероприятий следствие примет процессуальное решение", — заявили в управлении.

Тела погибших нашли в запертой квартире накануне вечером, 21 декабря. По словам соседей, одна из женщин позвонила своей подруге и попросила её вызвать скорую. Приехавшие на место медики не смогли открыть дверь, связались со спасателями и уже те сообщили о трагедии.
 
По информации Клопс.Ru, одна из женщин работала бухгалтером в больнице скорой помощи. Второй оказалась калининградская паралимпийская чемпионка Мария Чикина. 

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1 комментарий Правила комментирования

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zorkaolova
zorkaolova #
15:23
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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