СК: предварительная причина гибели женщин на Краснодонской — отравление угарным газом
Фото Клопс.Ru. Автор: Ольга Запивалова
28-летняя паралимпийка Мария Чикина и 34-летняя сотрудница скорой помощи, тела которых нашли в запертой квартире на Краснодонской, могли отравиться угарным газом. Предварительную причину смерти обеих женщин назвали в региональном управлении СК России.
При этом личности погибших в ведомстве пока не подтверждают. Следователи начали проверку.
"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверочных мероприятий следствие примет процессуальное решение", — заявили в управлении.
Тела погибших нашли
в запертой квартире накануне вечером, 21 декабря. По словам соседей, одна из женщин позвонила своей подруге и попросила её вызвать скорую. Приехавшие на место медики не смогли открыть дверь, связались со спасателями и уже те сообщили о трагедии.
По информации Клопс.Ru, одна из женщин работала бухгалтером в больнице скорой помощи. Второй оказалась
калининградская паралимпийская чемпионка Мария Чикина.
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