СК: предварительная причина гибели женщин на Краснодонской — отравление угарным газом

28-летняя паралимпийка Мария Чикина и 34-летняя сотрудница скорой помощи, тела которых нашли в запертой квартире на Краснодонской, могли отравиться угарным газом. Предварительную причину смерти обеих женщин назвали в региональном управлении СК России.



При этом личности погибших в ведомстве пока не подтверждают. Следователи начали проверку.



"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверочных мероприятий следствие примет процессуальное решение", — заявили в управлении.



Тела погибших Тела погибших нашли в запертой квартире накануне вечером, 21 декабря. По словам соседей, одна из женщин позвонила своей подруге и попросила её вызвать скорую. Приехавшие на место медики не смогли открыть дверь, связались со спасателями и уже те сообщили о трагедии.

По информации Клопс.Ru, одна из женщин работала бухгалтером в больнице скорой помощи. Второй оказалась калининградская паралимпийская чемпионка Мария Чикина.