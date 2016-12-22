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В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной

Авторы: Виктория Мокрецова, Ольга Запивалова
13:11
  7945 1
  • Фото Сергея Чикина
Фото Сергея Чикина
Одной из женщин, чьи тела нашли в запертой квартире на улице Краснодонской, оказалась 28-летняя паралимпийка Мария Чикина. Об этом Клопс.Ru рассказали соседи женщины по съемной квартире, её тренер и родственник. 

Вторая погибшая — 34-летняя сотрудница скорой помощи, работавшая в учреждении бухгалтером.

По предварительной информации, одна из женщин позвонила накануне, 21 декабря, своей подруге и попросила ту вызвать скорую. Медики приехали на место и обнаружили запертую квартиру. Приехавшим позднее спасателям пришлось выбивать оконное стекло, чтобы пробраться внутрь. В квартире обнаружили мертвую кошку и обеих погибших женщин.

Мария Чикина — чемпионка России по адаптивной легкой атлетике и член паралимпийской сборной по легкой атлетике. В спорт девушка попала в 25 лет, когда потеряла руку на производстве. Несмотря на травму, Мария не сдалась. В мае легкоатлетка из Калининграда выиграла две серебряные награды международного Гран-при среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями в Бразилии. Кроме того, Чикина — бронзовый призёр аналогичного Гран-при в Дубае нынешнего года.

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1 комментарий Правила комментирования

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zorkaolova
zorkaolova #
15:27
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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