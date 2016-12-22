В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Одной из женщин, чьи тела нашли
в запертой квартире на улице Краснодонской, оказалась 28-летняя паралимпийка Мария Чикина. Об этом Клопс.Ru рассказали соседи женщины по съемной квартире, её тренер и родственник.
Вторая погибшая — 34-летняя сотрудница скорой помощи, работавшая в учреждении бухгалтером.
По предварительной информации, одна из женщин позвонила накануне, 21 декабря, своей подруге и попросила ту вызвать скорую. Медики приехали на место и обнаружили запертую квартиру. Приехавшим позднее спасателям пришлось выбивать оконное стекло, чтобы пробраться внутрь. В квартире обнаружили мертвую кошку и обеих погибших женщин.
Мария Чикина — чемпионка России по адаптивной легкой атлетике и член паралимпийской сборной по легкой атлетике. В спорт девушка попала в 25 лет, когда потеряла руку на производстве. Несмотря на травму, Мария не сдалась. В мае легкоатлетка из Калининграда выиграла
две серебряные награды международного Гран-при среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями в Бразилии. Кроме того, Чикина — бронзовый призёр аналогичного Гран-при в Дубае нынешнего года.
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