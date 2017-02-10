В Калининграде задержан адвокат полицейских, обвинённых в хищении табачного конфиската на 1 млрд рублей
Задержанный, Алексей Суханов, оказался мужем бывшего следователя УМВД Ирины Сухановой. Против неё также расследуется уголовное дело о пропаже изъятой полицией алкогольной продукции.
Как сообщается, полицейские намеревались сбыть конфискованную продукцию "Балтийской табачной фабрики", изъятую в рамках уголовного дела. 29 декабря по факту исчезновения конфиската в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калининградской области прошли
обыски. Двоих сотрудников ведосмтва взяли под стражу.
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