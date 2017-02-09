Во Франции произошёл взрыв на АЭС (дополняется)

Во Франции на АЭС "Фламанвилль" произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сообщения местной прессы в "Твиттере".



​Взрыв произошёл около 10:00 по местному времени (11 часов по Калининграду). Указывается, что риска выброса радиоактивных веществ в воздух нет. Эта электростанция находится на севере страны, в департаменте Манш. После взрыва начался пожар.

НТВ со ссылкой на телеканал France-3 сообщает, что есть жертвы и пострадавшие. Пока есть сведения об одном погибшем и троих пострадавших. По свидетельству спасателей, работающих сейчас на месте происшествия, существует реальная опасность выброса радиации.

12.45. Стоит отметить, что от места взрыва до Калининградской области примерно 2 тысячи километров.

12:57. Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш остановлена после взрыва, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на заявление местных властей. Об этом пишут РИА Новости.

13:25. Пять человек получили легкие отравления при взрыве на АЭС во Франции, тяжелораненых нет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти департамента Манш.

13:29. Власти Франции назвали причину взрыва на АЭС, расположенной на севере страны, в департаменте Манш. Взрыв произошёл из-за короткого замыкания. Утверждается, что нет никакого риска выброса радиоактивных веществ.