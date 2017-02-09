Во Франции произошёл взрыв на АЭС (дополняется)
Фото из Твиттера/Ouest-France
Во Франции на АЭС "Фламанвилль" произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости",
ссылаясь на сообщения местной прессы в "Твиттере".
Взрыв произошёл около 10:00 по местному времени (11 часов по Калининграду). Указывается, что риска выброса радиоактивных веществ в воздух нет. Эта электростанция находится на севере страны, в департаменте Манш. После взрыва начался пожар.
НТВ со ссылкой на телеканал France-3 сообщает,
что есть жертвы и пострадавшие. Пока есть сведения об одном погибшем и троих пострадавших. По свидетельству спасателей, работающих сейчас на месте происшествия, существует реальная опасность выброса радиации.
12.45. Стоит отметить, что от места взрыва до Калининградской области примерно 2 тысячи километров.
12:57. Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш остановлена после взрыва, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на заявление местных властей. Об этом пишут РИА Новости.
13:25. Пять человек получили
легкие отравления при взрыве на АЭС во Франции, тяжелораненых нет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти департамента Манш.
13:29. Власти Франции назвали
причину взрыва на АЭС, расположенной на севере страны, в департаменте Манш. Взрыв произошёл из-за короткого замыкания. Утверждается, что нет никакого риска выброса радиоактивных веществ.
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