Власти Франции: взрыв на АЭС произошёл из-за короткого замыкания

Власти Франции назвали причину взрыва на АЭС, расположенной на севере страны, в департаменте Манш. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Первое, что нужно отметить: нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — заявил представитель властей префектуры департамента Манш.



Официальные власти подтвердили, что в результате взрыва никто из людей не был ранен. Несколько человек получили отравления.



Взрыв на АЭС во Франции Взрыв на АЭС во Франции произошёл около 10:00 по местному времени (11 часов по Калининграду). Станция расположена в двух тысячах километров от Калининградской области.



Позже в префектуре Манш Позже в префектуре Манш сообщили , что взрыв произошёл на строительной площадке, где велись работы по возведению нового реактора. Работа одного из двух действующих энергоблоков будет приостановлена из соображений безопасности. Об этом пишет "Дождь".