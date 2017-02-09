Власти Франции: взрыв на АЭС произошёл из-за короткого замыкания
АЭС "Фламанвиль". Фото с сайта ru.wikipedia.org
Власти Франции назвали причину взрыва на АЭС, расположенной на севере страны, в департаменте Манш. Об этом сообщает
РИА "Новости".
"Первое, что нужно отметить: нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — заявил представитель властей префектуры департамента Манш.
Официальные власти подтвердили, что в результате взрыва никто из людей не был ранен. Несколько человек получили отравления.
Взрыв на АЭС во Франции произошёл
около 10:00 по местному времени (11 часов по Калининграду). Станция расположена в двух тысячах километров от Калининградской области.
Позже в префектуре Манш сообщили
, что взрыв произошёл на строительной площадке, где велись работы по возведению нового реактора. Работа одного из двух действующих энергоблоков будет приостановлена из соображений безопасности. Об этом пишет "Дождь".
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