Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво
Следователи рассматривают три версии инцидента с самолётом "Аэрофлота", случившегося в Храброво 3 января. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель следственного отдела на транспорте Северо-Западного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын.
По его словам, самолёт мог выкатиться за пределы взлётно-посадочной полосы по трём причинам: ошибка экипажа, сбой в работе судна или неготовность взлётно-посадочной полосы. При этом последняя из версий пока не находит явных подтверждений.
"Эту версию легче всего отработать, и результаты нашей проверки показывают, что взлётно-посадочная полоса в целом была готова к приёму воздушного судна. Аэропорт задействовал достаточное количество реагентов и снегоуборочной техники. Показатели сцепления были также достаточными для совершения посадки", — заявил Перепелицын.
Глава ведомства также отметил, что сейчас сотрудники следственного управления проводят расшифровку бортовых самописцев. Её результаты будут готовы приблизительно через неделю.
3 января самолёт компании "Аэрофлот" при посадке в Храброво выкатился
за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно удалось эвакуировать только вечером 4 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного управления проводят проверку.
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