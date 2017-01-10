Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво

Следователи рассматривают три версии инцидента с самолётом "Аэрофлота", случившегося в Храброво 3 января. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель следственного отдела на транспорте Северо-Западного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын.



По его словам, самолёт мог выкатиться за пределы взлётно-посадочной полосы по трём причинам: ошибка экипажа, сбой в работе судна или неготовность взлётно-посадочной полосы. При этом последняя из версий пока не находит явных подтверждений.



"Эту версию легче всего отработать, и результаты нашей проверки показывают, что взлётно-посадочная полоса в целом была готова к приёму воздушного судна. Аэропорт задействовал достаточное количество реагентов и снегоуборочной техники. Показатели сцепления были также достаточными для совершения посадки", — заявил Перепелицын.



Глава ведомства также отметил, что сейчас сотрудники следственного управления проводят расшифровку бортовых самописцев. Её результаты будут готовы приблизительно через неделю.

3 января самолёт компании "Аэрофлот" при посадке в Храброво выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно удалось эвакуировать только вечером 4 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного управления проводят проверку.