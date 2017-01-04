Алиханов: В эвакуации самолёта в Храброво будет участвовать военная техника

В эвакуации самолёта, совершившего аварийную посадку в аэропорту Храброво, будет участвовать тягач Балтфлота. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

По словам Алиханова, на данный момент предприняли уже три попытки вывезти самолёт с места ЧП. Ожидается, что тягач справится с этой задачей, так как он тяжелее судна. "В течение полутора часов мы предпримем новые попытки и, надеюсь, с учётом новой техники они увенчаются успехом", - заявил врио губернатора.

Также он сообщил, что как только самолёт будет убран с взлётной полосы, полёты возобновятся и будут всю ночь "навёрстывать упущенное", чтобы завтра войти в график.