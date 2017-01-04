Рейсы вновь отложены: что происходит в аэропорту "Храброво" (фото, видео)

В Храброво сотни пассажиров ожидают своих рейсов, которые отложены до 16:00. Очевидцы сообщают Клопс.Ru, что зал переполнен.

"Люди сидят даже на ленте для выдачи багажа. К представителям авиакомпаний выстраиваются очереди желающих сдать билеты", — объяснил один из пассажиров.

Своих рейсов в Калининград ожидают пассажиры в Санкт-Петербурге и Москве.