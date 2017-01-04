Прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом в "Храброво"

Калининградская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку по факту ЧП с самолётом компании "Аэрофлот" в аэропорту "Храброво". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении сказано , что на данный момент "проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Храброво" воздушного судна Airbus A-320".

Установлено, что 3 января в 23:55 самолёт компании - ПАО "Аэрофлот" (рейс Москва – Калининград) при посадке выкатился на 5 метров за пределы взлётно-посадочной полосы и у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы посредством надувных аварийных трапов. Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль.