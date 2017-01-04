"Быстрее прыгайте и бегите": пассажиры аварийно приземлившегося в Храброво борта рассказали о посадке

"Перед вылетом из Москвы мы около часа просидели в ожидании, самолет долго поливали. Сам полёт прошёл нормально, не было даже турбулентности, — объяснил Дмитрий. — На подлете к Калининграду, когда самолёт стал снижать высоту, раздался первый толчок. Самолёт затрясся, крылья в разные стороны. Потом был второй, более резкий толчок и самолет упал на посадочную полосу носом, завалившись на левую турбину. Внутри салона пошёл дым".

Ни пожарных, ни скорой помощи

По словам Дмитрия, от неожиданности пассажиры не сразу пришли в себя. Ситуацию усугубило ещё и то, что на земле их после посадки никто не встретил.

"Несколько минут все молчали от шока. Стюардессы начали открывать аварийные выходы. Когда людей вывели, они 10-15 минут просто стояли под снегом и ждали: не было ни пожарных, ни машин скорой помощи", — подчеркнул мужчина.

Позднее к лайнеру всё же подъехали автобусы и забрали пассажиров в здание аэропорта. Однако проблемы на этом не закончились.

"Людей закрыли на втором этаже и около 40 минут не давали никакой информации о том, что произошло. У пассажиров с детьми даже началась паника. Затем принесли какие-то списки, пообещали выдать багаж после 5 утра".

Вопросы к экипажу

Дмитрий отмечает, что в чрезвычайной ситуации экипаж "Аэрофлота" действовал слаженно. Тем не менее, несколько вопросов к командиру всё же есть.

"Экипаж вёл себя как и полагается при ЧС. Стюардессы открывали аварийные выходы. Правда, сразу после посадки пассажиров никто не попытался успокоить. Сам капитан ничего не говорил, и не было никаких кислородных масок. А на борту были маленькие дети, буквально 2-3 года", — уточнил пассажир.

По его словам, после эвакуации все вели себя спокойно, за исключением одного мужчины. Уже в зале аэропорта он начал кричать на сотрудников. По словам молодого человека, дебошир был пьян.