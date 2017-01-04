"Быстрее прыгайте и бегите": пассажиры аварийно приземлившегося в Храброво борта рассказали о посадке

"Перед вылетом из Москвы мы около часа просидели в ожидании, самолет долго поливали. Сам полёт прошёл нормально, не было даже турбулентности, — объяснил Дмитрий. — На подлете к Калининграду, когда самолёт стал снижать высоту, раздался первый толчок. Самолёт затрясся, крылья в разные стороны. Потом был второй, более резкий толчок и самолет упал на посадочную полосу носом, завалившись на левую турбину. Внутри салона пошёл дым".
Ни пожарных, ни скорой помощи
По словам Дмитрия, от неожиданности пассажиры не сразу пришли в себя. Ситуацию усугубило ещё и то, что на земле их после посадки никто не встретил.
"Несколько минут все молчали от шока. Стюардессы начали открывать аварийные выходы. Когда людей вывели, они 10-15 минут просто стояли под снегом и ждали: не было ни пожарных, ни машин скорой помощи", — подчеркнул мужчина.
Позднее к лайнеру всё же подъехали автобусы и забрали пассажиров в здание аэропорта. Однако проблемы на этом не закончились.
"Людей закрыли на втором этаже и около 40 минут не давали никакой информации о том, что произошло. У пассажиров с детьми даже началась паника. Затем принесли какие-то списки, пообещали выдать багаж после 5 утра".
Вопросы к экипажу
Дмитрий отмечает, что в чрезвычайной ситуации экипаж "Аэрофлота" действовал слаженно. Тем не менее, несколько вопросов к командиру всё же есть.
"Экипаж вёл себя как и полагается при ЧС. Стюардессы открывали аварийные выходы. Правда, сразу после посадки пассажиров никто не попытался успокоить. Сам капитан ничего не говорил, и не было никаких кислородных масок. А на борту были маленькие дети, буквально 2-3 года", — уточнил пассажир.
По его словам, после эвакуации все вели себя спокойно, за исключением одного мужчины. Уже в зале аэропорта он начал кричать на сотрудников. По словам молодого человека, дебошир был пьян.
Информацию о том, что сильной паники на борту не было, подтверждает ещё одна пассажирка самолёта, с которой побеседовало издание.
"Детей было много, они плакали. Взрослые волновались, конечно, но не сильно. Один дядька ругался и дебоширил", — отметила Мария.
Девушка не запомнила, что конкретно делал экипаж во время тряски, зато смогла рассказать о действиях во время приземления.
"Мы уже остановились и стюардесса сказала "эвакуэйшен". А потом всех начали торопить. Говорили "быстрее, прыгайте, бегите". Тут все и засветились, заторопились. Кто-то личные вещи с самолета не успел забрал. Багаж получили, но все очень долго и не организованно", — заявила девушка.
Мария прилетела в Калининград к сестре из Красноярска. Дома у родственницы она смогла оказаться только спустя несколько часов.
"Страшно было очень. Одна мысль была: слава богу, что все живы, - добавила девушка. - Не думала что все так серьезно! Что могли погибнуть. Чудо, что не загорелся двигатель".
Напомним, самолёт Аэрофлота совершил
аварийную посадку в аэропорту Храброво во вторник, 3 января, в 22:55. Из 167 находившихся на борту пассажиров никто не пострадал
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