Минобороны: обнаружены десять тел погибших в крушении Ту-154

Министерство обороны заявило об обнаружении десяти тел погибшихв крушении Ту-154 над Чёрным морем. Все они подняты на борт спасательного судна.

На данный момент площадь, на которой ведутся поиски, составляет около 10 км. В операции принимает участие 27 судов, 37 водолазов, 4 вертолёта, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Ожидается, что ругие флоты выделят более 100 водолазов, которые вскоре прибудут на место крушения. Всего в операции участвует более 3 тысяч человек.