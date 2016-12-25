Минобороны: обнаружены десять тел погибших в крушении Ту-154

Министерство обороны заявило об обнаружении десяти тел погибшихв крушении Ту-154 над Чёрным морем. Все они подняты на борт спасательного судна.
На данный момент площадь, на которой ведутся поиски, составляет около 10 км. В операции принимает участие 27 судов, 37 водолазов, 4 вертолёта, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.
Ожидается, что ругие флоты выделят более 100 водолазов, которые вскоре прибудут на место крушения. Всего в операции участвует более 3 тысяч человек.
Крушение самолёта Минобороны Ту-154 произошло
утром в воскресенье, 25 декабря. По предварительной информации, все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.
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